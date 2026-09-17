Corrientes: tras un allanamiento recuperaron una camioneta con pedido de secuestro

La Policía de Corrientes informó que el miércoles recuperó tras un allanamiento una camioneta en la localidad de Curuzú Cuatiá, la cual tenía un pedido de secuestro.

El operativo fue realizado por efectivos de la División de Investigación Criminal (DIC) de Curuzú Cuatiá en el mediodía del miércoles.

Durante el allanamiento, los agentes secuestraron una camioneta marca Ford que registraba una orden de secuestro activo emitida por la autoridad judicial.

Tras comprobar la situación del rodado, la Fiscalía en turno tomó intervención directa para continuar con la investigación.

Finalmente, la camioneta fue trasladada a la dependencia jurisdiccional y puesta a disposición de la Justicia.