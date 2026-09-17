Corrientes: recuperan dos motos robadas y detienen a dos jóvenes tras una investigación

La Policía de Corrientes informó que este jueves recuperó, en diferentes operativos, dos motocicletas denunciadas como robadas en la localidad de Goya. Además, resultaron detenidas dos personas.

Tras tareas de investigación realizadas en la madrugada de este jueves, efectivos de la Comisaría Primera de Goya lograron esclarecer dos robos de vehículos ocurridos en distintos puntos de la ciudad.

Aprehensión de sospechosos y secuestro de vehículos

Agentes de la Comisaría Primera interceptaron a dos jóvenes de 21 y 19 años que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Tras las primeras averiguaciones, se confirmó que el rodado marca Honda, modelo Wave contaba con denuncia por robo radicada el 14 de septiembre, cuando fue sustraido de la calle Entre Ríos, entre Corrientes y Mitre.

En otro operativo se secuestró una segunda moto marca Honda, modelo XR 150, sin chapa patente colocada ni documentación que acreditara su propiedad.

La comprobación de datos con los registros de la Unidad Regional II permitió vincular el segundo vehículo con una denuncia previa.

Se confirmó así, que el rodado fue robado el 17 de agosto, en la esquina de Evaristo López y Mariano I. Loza.

Los demorados y los vehículos secuestrados fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.