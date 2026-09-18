Investigan a presos por extorsión al pedir dinero virtual con videos pornográficos

En un grave hecho que derivó en una investigación judicial, detectaron maniobras delictivas de presos alojados en el Establecimiento Penitenciario 9 de Paso de los Libres.



Se trata de presuntas extorsiones realizadas a través de redes sociales mediante la difusión de videos pornográficos.



La maniobra fue descubierta por las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) durante requisas de rutina en el penal de condenados.En uno de estos operativos, los efectivos controlaron los teléfonos celulares de los internos.



Al respecto, las autoridades aclararon que, como el penal no cuenta con servicio de telefonía fija, los detenidos tienen el beneficio de usar dispositivos móviles, pero con la estricta prohibición de utilizar redes sociales, billeteras virtuales u otras aplicaciones no autorizadas.



Sin embargo, en varios dispositivos hallaron aplicaciones prohibidas instaladas.





Uno de los casos más resonantes fue el del reo Bruno R., quien quedó seriamente comprometido tras la requisa. Según precisaron las fuentes, en su teléfono descubrieron una sesión abierta de Facebook y, lo más grave, una pestaña vinculada a una cuenta falsa de WhatsApp.



En ella detectaron conversaciones extorsivas en las que exigía "dinero virtual" a diferentes personas utilizando fotos y videos pornográficos, según revelaron fuentes oficiales a este medio.



El hecho dio lugar a la intervención de la Fiscalía en turno de Paso de los Libres, la cual avanzará con el proceso judicial en base a las evidencias obtenidas.



Al acusado le secuestraron la evidencia, antes de ser conducido al sector de sanidad, donde dejaron constancia de que no presenta lesiones, tras lo cual es restituído a su lugar de reclusión.

Uso de inhibidores





En otro orden de cosas, la jefatura del Servicio Penitenciario Provincial anunció la firma de un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación para implementar el uso de inhibidores en las cárceles.



El objetivo de la medida es prevenir maniobras delictivas coordinadas desde el interior de los establecimientos y fortalecer la seguridad pública frente al crimen organizado, ya que los nuevos equipos permitirán el bloqueo activo de dispositivos móviles.