Violento asalto a mano armada en Corrientes terminó con dos personas detenidas

Luego que dos encapuchados armados, irrumpieran en un comercio del barrio Tablada de Santo Tomé, la Policía desplegó un trabajo investigativo que derivó en la captura de los sospechosos.





Trabajó personal de la Comisaría de distrito Segunda de Santo Tomé, en colaboración con la Fiscalía en turno a partir de que un comerciante denunciara que fue abordado por dos malvivientes armados, uno de los cuales lo golpeó, en lo que fue un intento de asalto.





El hecho quedó registrados en las cámaras de seguridad del local, que fue la punta del ovillo para los investigadores que lograron dar con los acusados del delito.





El procedimiento se enmarca en una causa por supuesto robo agravado por el uso de arma, que lleva adelante el fiscal de Investigación local, Facundo Cabral.





Según la víctima, conocida como “Polaco”, los asaltantes ingresaron exhibiendo lo que parecía ser un arma de fuego.

En medio del atraco, el hombre se resistió y forcejeó con ellos, lo que evitó que el robo se concretara. Por las características del objeto, el comerciante manifestó ante los uniformados que sospecha que el arma utilizada era de juguete.