Segundo detenido por incitar la toma masiva de tierras en el barrio Dr. Montaña

Un allanamiento sumó un segundo detenido en la causa que investiga la masiva y tensa ocupación ilegal de tierras e inmuebles ocurrida días atrás en el barrio Doctor Montaña. El sospechoso está sindicado como uno de los principales instigadores de las usurpaciones a través de la difusión de videos en redes sociales.



El procedimiento fue ejecutado por efectivos de la Comisaría 14°Urbana, bajo las directivas de la Unidad Fiscal interviniente, en el marco de un legajo judicial abierto tras las denuncias por la toma masiva del predio.





Tras el operativo se logró la aprehensión de un hombre mayor de edad -cuya identidad se mantiene en reserva para no entorpecer el avance de la causa- y se incautó material tecnológico clave para las pericias informáticas: teléfonos celulares de diversas marcas, una notebook y un router.



Según explicaron fuentes del caso, el rastreo de redes fue fundamental para identificar al sospechoso acusado de la viralización de contenidos audiovisuales en plataformas digitales donde se convocaba activamente a familias a copar las propiedades. Se trata del segundo imputado bajo la carátula de instigación, luego de que otra persona fuera arrestada en similares circunstancias.



Tanto el detenido como los dispositivos informáticos incautados fueron trasladados a la dependencia policial jurisdiccional.