Corrientes: dos hombres armados asaltaron un kiosco y fueron expulsados por el dueño

Dos hombres encapuchados y armados intentaron robar un kiosco del barrio Tablada, en la localidad correntina de Santo Tomé. El hecho ocurrió ayer alrededor de las 20 y quedó registrado por varias cámaras de seguridad del negocio.

La secuencia captada por las cámaras: forcejeo y huida

Según muestran las imágenes, los delincuentes ingresaron al comercio y uno de ellos se subió al mostrador para atacar al dueño, quien se encontraba atendiendo. En ese momento, se produjo un forcejeo en el que hubo golpes y amenazas con el arma tipo escopeta.

El comerciante se defendió también a los golpes e incluso les arrojó objetos a los asaltantes hasta que logró expulsarlos del local. Los dos hombres escaparon y el robo quedó frustrado.

Las cámaras registraron toda la secuencia, desde el ingreso de los delincuentes por el frente del comercio hasta la huida. No se informó ningún herido, ya que en el local también se encontraba una mujer.