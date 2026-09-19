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Corrientes

Lo sorprendieron pescando en una zona vedada, amenazó con un cuchillo y escapó

El hecho ocurrió en la capital correntina. 

Por El Litoral

Sabado, 19 de septiembre de 2026 a las 11:44

La Policía de Corrientes  informó que un hombre fue sorprendido pescando con un mallón en una zona vedada del río Paraná, amenazó a los efectivos con un cuchillo y escapó primero a bordo de una canoa y luego a nado hacia la costa.

El procedimiento se realizó en la zona de Cables, donde efectivos de la Policía Rural y Ecológica, Recursos Naturales y Prefectura Naval llevaban adelante controles sobre el río. Según el informe, durante la mañana ya habían advertido al pescador que no podía utilizar la red en ese sector.

Sin embargo, horas después, los agentes regresaron al lugar y constataron que el mallón había sido colocado nuevamente en el agua. Al intentar identificarlo y notificarle la infracción, el hombre se habría resistido, sacó un cuchillo y cortó una soga antes de iniciar la fuga.

A unos 50 metros de la costa, abandonó la embarcación, se arrojó al río y nadó hasta tierra firme. Luego escapó corriendo entre la vegetación.

El hombre fue identificado como H.R.R., domiciliado en Isla del Cerrito, Chaco. Tras su fuga, los efectivos secuestraron la canoa, el motor, una extensa malla, un teléfono celular, documentación, dinero en efectivo y otros elementos personales.

La Fiscalía, a cargo de Ángel Eugenio Machado, dispuso iniciar una causa por supuesto atentado y resistencia a la autoridad.

El operativo se realizó en el marco de los controles destinados a evitar la pesca en zonas vedadas durante la época de desove en el río Paraná.

 

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