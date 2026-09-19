Corrientes: secuestraron cocaína y más de $3 millones tras allanamientos

La Policía de Corrientes informó esta sábado que secuestro cocaina tras dos allanamientos en el barrio Yaguá Rincón de Curuzú Cuatiá.

Durante el primer procedimiento, los efectivos secuestraron 79 envoltorios con cocaína, $2.450.000 en efectivo, dos teléfonos celulares y otros elementos. En ese domicilio fueron aprehendidos dos hombres y una mujer, todos mayores de edad.

En el segundo inmueble, los investigadores incautaron una roca de cocaína de aproximadamente 100 gramos, $600.000 en efectivo y un automóvil Volkswagen Senda. Las sustancias fueron sometidas a los correspondientes test, que arrojaron resultado positivo para cocaína.

En total, los procedimientos permitieron secuestrar alrededor de 100 gramos de cocaína en una pieza compacta, además de 79 envoltorios, y $3.050.000 en efectivo.

Los allanamientos contaron con la participación del Grupo de Tareas Operacionales (GTO) y de la Comisaría Distrito Primera de Curuzú Cuatiá, además de la presencia del fiscal interviniente.

Las tres personas aprehendidas y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial, donde continúan los trámites correspondientes.