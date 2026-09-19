Corrientes: secuestraron marihuana, cocaína y detuvieron a un hombre

La Policía de Corrientes informó que secuestraron marihuana, cocaína y otros elementos tras procedimientos en la capital correntina.

El primero ocurrió en inmediaciones de Arturo Frondizi y Lamadrid. Los efectivos observaron una motocicleta con dos ocupantes que, al advertir la presencia policial, huyeron y descartaron una bolsa.

En su interior encontraron 15 envoltorios con una sustancia vegetal que, tras el test de orientación correspondiente, dio resultado positivo para marihuana. La sustancia fue secuestrada y trasladada a la dependencia policial.

El segundo procedimiento se realizó en el barrio Colombia Granaderos, donde los uniformados identificaron a un hombre mayor de edad que tenía en su poder envoltorios con sustancias que dieron positivo para marihuana y cocaína.

Además, los agentes secuestraron una balanza de precisión y dinero en efectivo. Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el hombre quedó aprehendido.

El detenido y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, mientras continúan las diligencias correspondientes.