Corrientes: desbarataron un kiosco de drogas en Esquina y detuvieron a dos hombres

Dos hombres de 22 y 24 años fueron detenidos en Esquina durante allanamientos realizados por Prefectura Naval Argentina en el marco de una investigación por venta de drogas. En los procedimientos se secuestraron 48 gramos de cocaína, distribuidos en 42 envoltorios, además de otros elementos que en total fueron valuados en cuatro millones de pesos.

La investigación arrancó en agosto a partir de una orden de la Justicia para que efectivos de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de Goya realicen tareas de vigilancia y análisis de información. Tras esto y las pruebas reunidas se avanzó con los dos allanamientos en Esquina.

Los operativos

Durante los operativos, los prefectos encontraron 42 envoltorios con una sustancia blanca que dio positivo en cocaína. El peso total de la droga fue de 48 gramos.

Además, incautaron una motocicleta, una balanza de precisión, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. Según informaron desde Prefectura, el valor total de los elementos secuestrados supera los cuatro millones de pesos.

Los dos hombres quedaron detenidos y a disposición de la Justicia. En la causa intervienen la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos de Esquina, a cargo de Javier Gustavo Mosquera, y el Juzgado de Instrucción y Correccional, a cargo del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.