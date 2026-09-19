Desarticularon un búnker de drogas en Corrientes tras un mes de investigación

Un operativo contra el comercio de drogas en Paso de los Libres culminó con el desmantelamiento de un activo punto de venta de sustancias ilegales en la ciudad fronteriza, donde fue detenida una pareja.



El procedimiento fue ejecutado por agentes de la División Unidad Operativa Federal (Duof) de la Policía Federal Argentina, quienes lograron detener a los dos principales sospechosos.



La investigación se había iniciado en agosto de este año y a través de sigilosas tareas de campo, vigilancias encubiertas y análisis de información criminal, los detectives federales lograron recolectar las pruebas necesarias para identificar el inmueble donde se ejecutaban las maniobras de acopio y venta, como así también individualizar a las personas detrás del negocio ilícito.



Con el cúmulo de evidencias reunidas, el caso avanzó bajo el nuevo marco legal de la provincia: el traspaso de competencias en materia de narcomenudeo derivado de la desfederalización de la Ley de Estupefacientes. Esto permitió que tomara intervención directa la Fiscalía de Recepción y Análisis de Casos local, a cargo de la Dra. Daniela Di Tomaso, quien ordenó la inmediata irrupción en la vivienda.

Hallazgo





Al ingresar al domicilio, los efectivos federales neutralizaron a los investigados y hallaron 36 dosis listas para la comercialización de clorhidrato de cocaína, una balanza de precisión utilizada para el pesaje exacto del estupefaciente, teléfonos celulares que serán peritados para rastrear a los proveedores superiores y otros elementos de valor para la causa.



Como resultado del allanamiento, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y sindicados como los regentes del "kiosco" de drogas, fueron detenidos de forma inmediata. La pareja fue trasladada y alojada en sede de la Policía Federal Argentina, donde permanecerán incomunicados hasta que sean citados a prestar declaración indagatoria.



Fuentes de la fuerza señalaron que este procedimiento se alinea con las directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación, destinadas a coordinar esfuerzos con las justicias provinciales para erradicar las bocas de expendio que afectan directamente a los barrios del interior del país. La causa quedó caratulada formalmente como infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737.