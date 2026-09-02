Corrientes: un hombre fue detenido tras violar una orden de restricción

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a un hombre en la localidad de Empedrado, quien había incumplido una orden de restricción.

Tras el llamado de alerta de una mujer, el personal de la Comisaría de la Mujer y el Menor de Empedrado acudió al domicilio de la denunciante, dado que un hombre medoreaba en las inmediaciones del lugar.

Violación de medida cautelar y detención

Los efectivos que llegaron al sitio de los hechos, interceptaron al sujeto en cuestión, quien fue identificado como un hombre de 48 años, sobre quien pesa una medida cautelar de restricción expedida por el Juzgado de Familia local.

El llamado de alerta lo realizó quien cuenta con protección legal ante el sujeto que merodeaba en la zona. Tras ser interceptado por las autoridades se cotejaron sus datos en el sistema, y se verificó su situación ante la Justicia.

El detenido fue trasladado a la dependencia jurisdiccional donde se realizaron las diligencias del caso.