Hallan y secuestran en un barrio de Corrientes una moto denunciada como robada en Chaco

La Policía de Corrientes informó que el martes recuperó una motocicleta en ciudad Capital que tenía una orden de secuestro radicada en la provincia de Chaco.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (DIC)en la noche del martes en el barrio Vizcacha de ciudad Capital.

Identificación del vehículo robado en Chaco

Los agentes que realizaban un recorrido de prevención de delitos, detectaron una motocicleta marca Honda, modelo Wave, estacionada sobre calle Bolivia S/N, y procedieron a averiguar datos sobre el vehículo.

Quien poseía el rodado no pudo justificar su procedencia ni propiedad, por lo que se procedió a chequear la numeración del chasis y el motor del mismo.

Los datos arrojados por el sistema mostraron que el vehículo había sido denunciado como robado en la Comisaría Primera Metropolitana de la ciudad de Resistencia el pasado 26 de agosto.

La motocicleta fue secuestrada de manera preventiva y trasladada a la sede de la DIC, donde se continuaron con las actuaciones de rigor.