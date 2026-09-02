Corrientes: tres detenidos tras interceptar una masiva pesca ilegal sobre el río Paraná

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a tres personas en Lavalle tras ser descubiertos depredando la fauna del río Paraná en época de veda.

El operativo fue realizado por efectivos de la Policía Rural, junto a la Dirección de Recursos Naturales, tras el llamado de un vecino que alertó actividad ilícita en las costas de Colonia Cecilio Echeverría, jurisdicción de Lavalle.

Depredación en el río Paraná

Al llegar la patrulla, los efectivos hallaron a tres personas provistas de siete cañas y cinco bolsas de arpillera repletas de piezas de pesca.

Los sospechosos fueron entrevistados y se constató que ninguno contaba con permisos ni licencias de pesca, transgrediendo la veda vigente.

Por tal motivo se procedió a la inspección de las bolsas de arpillera, donde se contabilizaron 11 dorados, 1 surubí, 1 patí, 1 manguruyú, 1 pacú, 1 armado, dos alas de raya de aproximadamente 30 kilos y 77 ejemplares entre bogas y sábalos. Siendo un total de 93 piezas, más las alas de raya.

Secuestro de material y detenciones

Tras el hallazgo se informó a la Fiscalía Rural, que inició las actuaciones judiciales por infracción a las leyes de protección ambiental.

Los sospechosos fueron identificados como J.R. Andreu (37), J.F. Ruiz Díaz (50) y F.A. Andreu (30), todos oriundos de la localidad de Santa Lucía.

Por otro lado, el personal de la Dirección de Recursos Naturales secuestró de la totalidad de las piezas e instrumentos utilizados.

Los tres involucrados permanecieron aprehendidos durante los primeros peritajes y luego recuperaron la libertad, quedando formalmente vinculados a la causa judicial.