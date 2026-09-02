Un líder caído a balazos: llega a juicio el clan que metía en Goya droga traída de Rosario

Iniciará este viernes en el Tribunal Oral Federal de Corrientes el juicio al clan Godoy, un elenco de sospechosos de haber traído de Rosario cocaína al por mayor para distribuirla en una red de comercialización al menudeo en Goya, pero que tiene estigma haber perdido a su líder en una emboscada a tiros.

Omar Alberto "Pino" Godoy murió en octubre de 2022 de ocho balazos por obra y gracia de un ajuste de cuentas que se desencadenó tras la sangrienta boda de Ibarlucea, un triple crimen cometido por una mafia de Rosario contra contendientes de otra facción.

Se presume que Godoy fue uno de quienes orquestó el asesinato de un narco, su pareja y su pequeña hija luego de ese casamiento.

Mientras caía abatido cerca de Rosario, Godoy era investigado por la Justicia Federal de Goya luego de comprobarse, mediante un trabajo investigativo desarrollado por la Policía Federal, que en la segunda ciudad de la provincia de Corrientes tejió una prolija red que soportaba la subsistencia de su familia con los rindes del narcotráfico.

Y con grandes gastos.

En octubre de 2016 Pino Godoy había caído con 102 kilos de marihuana en el peaje del puente interprovincial "General Belgrano", por lo cual la justicia federal del Chaco lo condenó a cuatro años y medio de prisión.

El clan en Goya estaba integrado por sus hijos Pedro Natanael (28 años) con su pareja Romina Victoria Machuca (32); Juana (23) y su novio Eduardo Nicoletti (30); Emilse (31) y su concubino Felipe Fernández (30) y el sobrino de "Pino", Diego Martín Sotelo (46).

A ellos hay que sumar dos integrantes más del grupo, pero que no fueron hallados en los allanamientos y siguen prófugos: Emanuel Marcelo "Colifa" Godoy -también hijo de Pino- y Gerardo Roque Luis Méndez, un custodio que se movía armado, según los pesquisas.

Roles

De acuerdo con la investigación, este elenco de rosarinos cayó a fines de 2023 y había comenzado a operar en Goya aproximadamente a mediados de 2022, con una distribución de papeles determinada y con un sello de origen distintivo.

En ese sentido, Natanael carga en su legajo con una condena dictada en Rosario a cinco años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. La sentencia había sido dictada en 2020.

Natanael Godoy.

Él, junto a "Colifa", luego del asesinato de su padre asumieron el papel de líderes de la organización. Eran los encargados de traer a Goya la droga desde la ciudad santafesina. Méndez ayudaba en todo momento a Emanuel.

Romina Victoria Machuca, la pareja de Natanael, es goyana y su misión era negociar inmuebles y vehículos, así como cambiar dólares, entre otras tareas.

Emilse Godoy y Felipe Fernández comercializaban los estupefacientes desde su domicilio, pero también "negociarían compra de inmuebles, animales, campos, y realizarían grandes gastos de dinero en construcción, sin acreditar una actividad licita", indica el expediente.

Emilse Godoy.

Diego Sotelo era seguido como revendedor de droga, mientras que Juana Julia Godoy y Eduardo Nicolás Nicoletti, "tendrían el rol de revendedores y posibles acopiadores de las sustancias estupefacientes que traerían de Rosario", expresa la documentación del caso.

Bienes y vacas

En el marco de esta causa otra arista que se exploró como hipótesis de delito fue el lavado del dinero proveniente de la comercialización de cocaína y marihuana.

Es que fue notorio el poder económico de la organización, reflejada en la cantidad de inmuebles en los que se desplegaban, con numerosos vehículos que iban desde motocicletas hasta lanchas.

Pero además, por la transmisión de recursos a la actividad agropecuaria. Ya desde que Pino Godoy necesitó escapar de Rosario se le conoció un predio rural en cercanías de Colonia Carolina.

Pero con el avance de la investigación y en especial mediante la intervención de llamadas telefónicas, se determinó que compraban animales para comercializar en el universo de la ganadería.

Cómo será el juicio

Mientras que Natanael llegará al debate del viernes acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, como organizador y financiador, Romina Machuca, Juana y Eduardo Nicoletti, así como Sotelo, serán juzgados como coautores del cargo de narcotráfico, todos agravados por la cantidad de integrantes de la banda.

Felipe Fernández.

Emilse y su pareja no estarán en la sala de audiencias, pues admitieron los cargos que les imputaron y consiguieron un arreglo de pena en un proceso abreviado. Ella está más complicada, ya que hace unos años había caído con 42 kilos de marihuana en el peaje de Riachuelo, sobre la Ruta Nacional 12.

El presidente del Tribunal será Fermín Amado Ceroleni, mientras que la Fiscalía estará representada por Carlos Schaefer, como encargado de acusar en el marco de un proceso que llegó a esta instancia luego de ser orientado por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, junto al fiscal Mariano De Guzmán.