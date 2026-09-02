Enigma en Corrientes: ocultaron un caballo en un monte y sospechan de cuatreros

Un operativo conjunto entre la Policía Rural y efectivos de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Ituzaingó permitió recuperar un caballo que se presume iba a ser utilizado para el abigeato, ya que se hallaba en un área donde días atrás hubo tiroteo con una banda de paraguayos que cometían delitos.



El hallazgo ocurrió dentro del establecimiento agropecuario "Iviri Tingai", tras una recorrida de prevención que detectó rastros sospechosos en la zona y ante los indicios de movimientos inusuales, los uniformados se adentraron a pie en una zona de monte espeso y un área cercana a la ribera del río.

Atado





Durante el rastrillaje, los efectivos divisaron al equino oculto entre la vegetación, que se encontraba atado y completamente solo, en un sector inaccesible, según describieron.



Los investigadores sospechan de que fue dejado allí de forma intencional por cuatreros que pretendían ingresar clandestinamente a las estancias para acopiar ganado o cometer otros delitos rurales, utilizando a los equinos para trasladar lo robado.



El caballo fue trasladado hasta la base de la Policía Rural, donde quedó a resguardo y bajo el cuidado de los veterinarios de la fuerza. En tanto, las autoridades locales iniciaron una investigación para identificar al propietario legítimo del equino y determinar fehacientemente cómo llegó al lugar donde lo encontraron.