Corrientes: demoraron a un joven en una moto con la numeración borrada

Un joven fue demorado en un operativo de la Policía Rural de Caá Catí tras comprobarse que circulaba en una motocicleta con signos de adulteración tras lo cual la Justicia inició una investigación por presunto delito.



Fue durante un control vehicular de rutina sobre la Ruta Provincial 13 terminó con el secuestro del rodado y la apertura de una causa judicial, donde quedó comprometido un joven identificado como Joaquín Sebastián S. en la zona de Paraje Tacuaral.



Lo que primero llamó la atención es que el conductor transitaba sin el casco reglamentario al mando de una Motomel B110 cc. Al solicitarle las documentaciones, constataron que carecía de los papeles obligatorios y de la chapa patente.



En esas circunstancias, revisaron las partes mecánicas del rodado y en el bloque motriz, descubrieron que la numeración de fábrica del motor estaba completamente limada, adulteración comúnmente empleada para encubrir el rastreo por parte de los peritos oficiales.



Tras el hallazgo, la Justicia dispuso el secuestro inmediato de la motocicleta para someterla a peritajes químicos y de revenido numérico que permitan establecer su verdadera procedencia. En tanto, el conductor fue demorado tras lo cual se inició una causa por averiguación de delito.