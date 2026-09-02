Choque fatal en una ruta de Corrientes: un muerto tras el impacto de dos motocicletas

La Policía de Corrientes informó que el martes se produjo un choque entre dos motocicletas sobre la Ruta Provincial N°5, en cercanías de la localidad de San Luis del Palmar. Como consecuencia del incidente un hombre murió.

Efectivos de la Comisaría de distrito San Luis del Palmar acudieron al kilómetro 22,5 del RP 5, durante la noche del lunes, donde chocaron dos motocicletas.

Fatal accidente sobre la ruta

Las primeras averiguaciones constaron la colisión de una motocicleta Zanella RX de 150 cc, conducida por un hombre de apellido Núñez (30), y una Honda Wave de 110 cc, guiada por el joven de apellido Giménez (19).

Los motociclistas cayeron a la cinta asfaltica tras el impacto, Nuñez sufrió heridas leves pero Giménez perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas recibidas.

El motociclista sobreviviente fue trasladado al Hospital Escuela, en ciudad Capital, donde los médicos atendieron sus heridas e informaron que se encuentra fuera de peligro.

La Fiscalia de turno se hizo cargo del caso y trabaja para reconstruir las circunstancias en que se produjo el fatal accidente.

En tanto que los efectivos de la mencionada dependencia realizaron las diligencias en el lugar y continúan con las actuaciones correspondientes.