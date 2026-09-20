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Corrientes: automóvil perdió el control sobre Ruta Nacional 12 y terminó en una zanja

Ocurrió en la noche del sábado, en cercanías de la escuela Eragia. No se registraron heridos.

Por El Litoral

Domingo, 20 de septiembre de 2026 a las 10:10

Un accidente tuvo lugar el sábado en la ciudad de Corrientes, cuando un automóvil despistó en  Ruta Nacional N° 12 y terminó incrustado en una zanja.

El hecho ocurrió en la noche del sábado, a la altura del kilómetro 1.031 de la RN 12, en cercanías de la escuela Eragia.

Intervención de servicios de emergencias y pedido a la comunidad

Un automóvil marca Ford, modelo Ka, perdió el control cuando circulaba cerca de la escuela Eragia, a la altura de la curva sobre la RN 12.

La mala maniobra no involucró a otros vehículos y terminó con el rodado incrustado en una zanja.

Tras el hecho se llamó a los servicios de emergencias. Al lugar acudieron la Policía de Corrientes Bomberos Voluntarios.

Mientras los policías controlaban el tránsito, los bomberos del Cuartel 397 ayudaron a evacuar el automóvil, sin registrarse heridos.

Las autoridades despejaron el camino y pidieron a los conductores que presten atención en la zona pues cuenta con poca iluminación en las noches.

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