Corrientes: desesperada búsqueda de dos primos que desaparecieron en el río Paraná

Dos primos de 16 años son buscados desde el jueves 17 de septiembre luego de desaparecer en las aguas del río Paraná, en la localidad correntina de Ituzaingó, en Corrientes.

Según informaron, los adolescentes se encontraban jugando a la pelota en la costa, en la zona de la cabaña Puesta del Sol, cuando ingresaron al río. Poco después dejaron de ser vistos.

Las pertenencias de ambos quedaron en la orilla y las personas que estaban en el lugar dieron aviso a la Policía de Corrientes.

A partir de la denuncia se desplegó un operativo de búsqueda en la zona del río Paraná para intentar localizar a los dos jóvenes.

Los efectivos trabajan en el lugar para establecer qué ocurrió y dar con el paradero de los adolescentes. Hasta el momento, no se informó oficialmente el hallazgo de ninguno de los dos.

La búsqueda continúa mientras familiares y allegados esperan novedades sobre los dos primos.

Con información de TN