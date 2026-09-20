Doble accidente en Itatí: tres vehículos chocaron y luego un peregrino fue atropellado

Un triple choque se registró durante la media mañana del sábado sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1073, mientras cientos de peregrinos se dirigían hacia Itatí bajo una intensa lluvia.

En el accidente estuvieron involucrados una Volkswagen Tiguan, una Nissan X-Trail y un Chevrolet Corsa de tres puertas.

El impacto provocó importantes daños materiales en los vehículos. En tanto que, los ocupantes habrían sufrido lesiones leves.

Después del choque, atropellaron a un peregrino

Luego del triple choque, se produjo otro incidente en el mismo corredor de la peregrinación, donde un peregrino fue embestido por un vehículo.

Según la información inicial, el peatón también había sufrido lesiones leves. Hasta el momento no trascendieron mayores datos sobre su identidad ni sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el impacto.