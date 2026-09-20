Ituzaingó: detuvieron a un brasileño buscado por Interpol e incautaron más de $5 millones

La Policía de Corrientes informó este domingo que detuvo en una estancia cercana a Ituzaingó a un ciudadano brasileño de 56 años que tenía alerta roja de Interpol y pedido de captura internacional.

El procedimiento se realizó en una estancia ubicada sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1200.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías interviniente. Los policías ingresaron al establecimiento con una orden de allanamiento y detención y lograron localizar al ciudadano brasileño, quien fue trasladado y alojado en una dependencia policial.

Cuatro armas y 56 municiones

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron cuatro armas de fuego: un rifle calibre .22 con mira telescópica, una escopeta calibre 20, una pistola calibre .22 y un revólver calibre .38.

Además, incautaron 56 municiones y cartuchos de distintos calibres, seis teléfonos celulares y un drone marca DJI Mavic.

Entre el dinero encontrado había $5.860.000 y USD 10.000 en efectivo.

También demoraron a una mujer

En el mismo procedimiento fue demorada una mujer de 52 años, mientras que el hombre detenido quedó alojado en la dependencia policial correspondiente.

Del operativo participaron efectivos de la Unidad Regional Sexta, Comisaría Segunda, Comisaría de Isla Apipé y el Grupo de Tareas Operacionales (GTO) de Ituzaingó.

Tanto las personas involucradas como los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, mientras continúan las actuaciones correspondientes.