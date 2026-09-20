Itatí: más de 250 policías participaron del operativo durante la peregrinación

La Policía de Corrientes informó que se desarrolló con éxito el dispositivo de seguridad por la 47.ª Peregrinación Juvenil del NEA hacia la Basílica de Itatí que culminó este domingo con los miles de peregrinos que llegaron a la localidad.

El operativo estuvo orientado a brindar cobertura preventiva, seguridad vial y acompañamiento a las columnas de peregrinos que transitaron principalmente por la Ruta Nacional 12, en un fin de semana marcado por las lluvias. La peregrinación reunió a más de 400.000 personas, según información policial difundida tras el operativo.

Para el dispositivo se afectaron 252 efectivos policiales, 43 vehículos, 14 motocicletas, 10 equinos y tres drones de seguridad, utilizados para monitorear el desplazamiento de los peregrinos.

Seguridad vial y acompañamiento

El despliegue contó con personal de distintas áreas de la Policía, entre ellas Seguridad Vial, Planeamiento y Operaciones, Coordinación e Interior y Seguridad y Prevención del Delito.

Los efectivos realizaron tareas de prevención, regulación del tránsito, orientación a los conductores y acompañamiento de las columnas de peregrinos. También se dispusieron controles fijos y móviles sobre los distintos puntos del recorrido.

El operativo había sido diseñado para cubrir el trayecto de la peregrinación y reducir los riesgos vinculados al intenso movimiento vehicular sobre la Ruta Nacional 12. Además, se habían establecido desvíos para vehículos de carga y controles para informar a los conductores sobre la presencia de peregrinos.

Trabajo conjunto entre distintas instituciones

El dispositivo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía y contó con la participación de Gendarmería Nacional, Defensa Civil, Salud Pública, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Argentina, Vialidad Provincial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la DPEC, entre otros organismos.

También participaron los municipios de Itatí, San Cosme, Ramada Paso y Paso de la Patria, mientras que se mantuvieron acciones de coordinación con las policías de Chaco, Formosa, Misiones y Entre Ríos.

El subjefe de la Policía de Corrientes, comisario general Walter Darío Aceval, supervisó parte de las acciones implementadas durante el desarrollo del operativo.

Según informó la Policía, el dispositivo culminó con resultados positivos y permitió acompañar el desarrollo de la 47.ª Peregrinación Juvenil del NEA, que se realizó bajo condiciones climáticas adversas y con un importante movimiento de peregrinos y vehículos.