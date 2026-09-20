Virasoro: así será el operativo de seguridad por los festejos del centenario

El Ministerio de Seguridad, junto con la Subsecretaría de Seguridad y la Policía de Corrientes, dispuso un operativo especial de seguridad para los festejos por el centenario de la imposición del nombre de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro.

El dispositivo se desarrollará durante el martes 22 y miércoles 23 de septiembre, fechas en las que está prevista una importante concurrencia de público a las distintas actividades programadas en la ciudad. El cronograma incluye una serenata el martes y los actos centrales, desfile cívico-militar e inauguraciones durante el miércoles.

El operativo estará a cargo de distintas áreas de la Policía, entre ellas la Dirección General de Coordinación e Interior, la Unidad Regional V de Santo Tomé, la Dirección General de Grupos Especiales, la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica y la Dirección General de Seguridad Vial.

Controles y seguridad vial

El plan contempla un despliegue antes, durante y después de las actividades, con distribución estratégica de recursos humanos y materiales para prevenir delitos, mantener el orden público y garantizar la seguridad vial.

Además, en los controles policiales y accesos a Virasoro se advertirá a los conductores sobre la realización de los festejos y la importante circulación de personas, con el objetivo de que puedan tomar las precauciones correspondientes.

Desde la Policía solicitaron a quienes transiten por la zona que reduzcan la velocidad, respeten las indicaciones del personal de seguridad y extremen las precauciones durante las jornadas.

Habrá un corredor sanitario

Como parte del dispositivo también se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante el desarrollo de las actividades.

El objetivo será brindar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad y garantizar, de ser necesario, el traslado seguro hacia los centros asistenciales.

El operativo contempla además la coordinación entre la Policía, los organizadores, autoridades municipales, Bomberos y el hospital local.

Los festejos por los 100 años de la imposición del nombre de Virasoro tendrán como jornada central el miércoles 23 de septiembre, con un acto oficial, desfile cívico-militar, inauguración de un monumento y espectáculos musicales.