Corrientes: desesperada búsqueda de un hombre de 85 años que está desaparecido

La Policía de Corrientes informó este lunes que busca a Francisco Ojeda, de 85 años, conocido como “Panchire”, quien se encuentra desaparecido desde la tarde del domingo en la localidad de San Carlos.

La denuncia fue realizada por una persona de apellido Medina, y la Fiscalía de Investigación en turno tomó intervención en el caso.

Al momento de ausentarse, Ojeda vestía un pantalón buzo gris y una camperita a cuadros con capucha.

La Policía lleva adelante tareas de búsqueda y localización del hombre y solicitó la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo.

Quienes tengan datos pueden comunicarse con la Comisaría de Distrito San Carlos al 3758-432664, acercarse a la dependencia policial más cercana o llamar al 911 en Capital y al 101 en el interior de Corrientes.