Millonario robo a Radio LT7: delincuentes entraron por el techo y violaron una caja fuerte

Un robo a un conocido medio de Corrientes se dio a conocer este lunes. Ladrones ingresaron a las instalaciones y robaron un importante botín en efectivo. Hasta el momento no se registró ningún detenido.

Las instalaciones de la radio AM LT7, ubicadas en el microcentro de la ciudad de Corrientes fueron el blanco de ladrones que violentaron una caja fuerte.

Irrupción por los techos y botín millonario

El hecho fue descubierto durante las primeras horas de la mañana y movilizó a las fuerzas de seguridad.

Las primeras averiguaciones afirman que los ladrones ingresaron por los techos del edificio durante la madrugada y lograron colarse hacia el sector de oficinas sin levantar sospechas.

Una vez en el interior, forzaron una caja fuerte de donde retiraron aproximadamente 50 millones de pesos.

Falla en la seguridad e investigación policial

Los investigadores analizan las vulnerabilidades del sistema de protección del edificio.

Lo que trascendió es que el circuito cerrado funciona únicamente para monitoreo en vivo y no almacena grabaciones. Se cree que este dato fue aprovechado por los delincuentes.

En el caso intervienen efectivos de la Policía de Corrientes junto a peritos de la División Criminalística, quienes trabajan en la recolección de huellas, rastros e inspección de los puntos de acceso.

Las autoridades policiales y judiciales mantienen reserva sobre las actuaciones para no entorpecer las primeras líneas de investigación.

Con información de Roberto Zorrilla