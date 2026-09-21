Corrientes: murió un joven de 23 años tras caer de la caja de una camioneta

Murió un joven de 23 años luego de caer de la caja de una camioneta cuando circulaba por la Ruta Nacional 119, en cercanías del Santuario de San la Muerte y por el hecho detuvieron al conductor del vehículo. La víctima fue identificada como Rodrigo González, oriundo de Mercedes.

Según la información inicial, en la camioneta viajaban cinco personas, quienes habrían salido desde la localidad de Solari con destino hacia la zona de la ruta.

Por causas que todavía son materia de investigación, González cayó de la parte trasera de la camioneta y sufrió heridas de extrema gravedad que posteriormente provocaron su fallecimiento.

De acuerdo con los primeros datos, los ocupantes del vehículo se encontrarían bajo los efectos del alcohol, aunque este aspecto deberá ser determinado mediante las actuaciones correspondientes.

El conductor quedó detenido

Tras el fatal hecho, el conductor de la camioneta fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, mientras se realizan las diligencias para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Mariano I. Loza, además del servicio de emergencias 107 y personal de Bomberos.