Golpe al narcomenudeo en Corrientes: se desmantelaron puntos de venta en un barrio de Goya

La Policía Federal informó que realizó un operativo coordinado en la localidad de Goya, donde desbarataron varios puntos de narcomenudeo.

Los agentes de la División Unidad Operativa Federal (Duof) Goya de la Policía Federal Argentina desarticularon puntos de comercialización de drogas en el barrio Esperanza tras ejecutar tres allanamientos simultáneos.

Durante los procedimientos, ordenados por la Justicia de Garantías, se secuestraron dosis de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y se detuvo a un hombre mayor de edad involucrado en la red de narcomenudeo.

Investigación y despliegue en el barrio Esperanza

Las tareas de inteligencia previa permitieron identificar los centros de distribución domiciliaria.

La Duof Goya desplegó un trabajo de análisis criminal e inteligencia territorial tras denuncias por la venta de sustancias en la zona.

Con las pruebas colectadas se constató la actividad y el flujo de compradores en los domicilios apuntados. De esta manera se diligenció las ordenes de allanamiento.

Orden judicial, secuestros y detención

Los tres allanamientos fueron dispuestos por el Juzgado de Garantías de Goya, a cargo del Dr. Francisco Arrué, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic).

Los efectivos secuestraron envoltorios de cocaína y marihuana preparados para la venta, dinero en efectivo y documentación de interés para la causa.

Además, se dispuso la detención de un hombre mayor de edad, señalado como el responsable directo de la comercialización de los estupefacientes.

El demorado y lo secuestrado quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.