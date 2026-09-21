Goya: murió un joven de 18 años tras recibir un disparo accidental de una escopeta

La Policía de Corrientes informó este lunes que murió un joven de 18 años luego de recibir un disparo de arma de fuego aparentemente accidental en la zona del paraje Duraznillo, en Goya.

Según la información inicial, el joven se encontraba descendiendo de una canoa y, mientras manipulaba una escopeta calibre 16, se habría producido un disparo accidental.

El impacto le provocó una grave lesión y posteriormente se produjo su fallecimiento.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, con intervención del fiscal rural. Por disposición de las autoridades, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Forense para la realización de la autopsia.

La investigación continúa en la dependencia policial interviniente para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.