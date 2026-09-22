Mayor seguridad para el campo: la Policía verificará datos ganaderos desde el terreno

La Policía de Corrientes, en articulación con la Dirección General de Rentas y el Senasa, avanza en un plan de modernización tecnológica para el control de embarques y transporte de ganado en la provincia.

A través de un próximo convenio interinstitucional, los efectivos de las Unidades Especiales de Seguridad Rural y Ecológica contarán con acceso en tiempo real a las bases de datos fiscales y sanitarias directamente desde los puestos de fiscalización en campo.

Coordinación interinstitucional para el sector agropecuario

Las autoridades provinciales y nacionales definieron las pautas de trabajo conjunto. La reunión estuvo encabezada por el jefe de la Policía de Corrientes, Comisario General Miguel Ángel Leguizamón; el director general de Rentas, Alejandro Crivelli; y el coordinador regional del Senasa, Carlos Alarcón.

Las partes avanzaron en la redacción de un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Seguridad y los organismos de recaudación y sanidad animal.

El objetivo de esta gestión apunta a la modernización de los esquemas de fiscalización vial y rural para combatir la irregularidad en el transporte de hacienda.

Verificación digital en tiempo real desde el terreno

El sistema permitirá una rápida constatación de la documentación de tránsito.

De esta manera los efectivos de la Policía de Seguridad Rural y Ecológica dispondrán de usuarios habilitados en dispositivos móviles para corroborar en vivo la información cargada en la base digital de Rentas respecto a las guías de embarque y la titularidad del ganado.

La incorporación de esta tecnología agilizará los tiempos de inspección en ruta y otorgará mayor transparencia y previsibilidad a los productores ganaderos de la provincia.