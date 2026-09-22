Cómo será el operativo de seguridad por la fiesta por Nuestra Señora de la Merced

La Policía de Corrientes, en coordinación con el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de El Sombrero, desplegará un dispositivo de prevención y control con motivo de la Fiesta en Honor a Nuestra Señora de la Merced este jueves 24 de septiembre.

El operativo abarcará patrullajes en la localidad, advertencias viales en los accesos principales y la articulación de un corredor sanitario de emergencia para garantizar el desarrollo pacífico de la festividad.

Alcance del dispositivo y fuerzas intervinientes

La cobertura preventiva operará antes, durante y después del evento religioso y cultural.

El plan involucra a la Dirección General de Coordinación e Interior, la Unidad Regional VII (Saladas), las comisarías jurisdiccionales, la Dirección de Grupos Especiales, Seguridad Rural y Ecológica, y Seguridad Vial.

El esquema contempla la coordinación constante con los organizadores, autoridades municipales, dotaciones de bomberos y personal asistencial de salud.

Se distribuirán recursos humanos y logísticos para evitar alteraciones del orden público y resguardar a los asistentes.

Prevención vial y corredor sanitario de emergencia

Ante la masiva afluencia de peregrinos y visitantes que se espera, se reforzará la fiscalización en rutas y accesos.

En los puestos de control ubicados sobre las rutas de acceso se advertirá a los automovilistas sobre la congestión vehicular para prevenir siniestros viales.

Se configurará un corredor sanitario garantizado por fuerzas de seguridad y equipos médicos para efectuar traslados de urgencia hacia centros de salud de la región.

Las autoridades solicitaron a conductores y feligreses respetar estrictamente las indicaciones del personal de seguridad y transitar con máxima precaución.