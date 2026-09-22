Corrientes: recuperaron elementos robados y detuvieron a un ladrón

La Policía de Corrientes informó que el detuvo a un hombre en la localidad de Paso de los Libres y además, recuperó elementos denunciados como robados.

El operativo se inició luego que la Comisaría de Distrito Primera recibiera una denuncia por la sustracción de una cartera.

Analisis de cámaras de seguridad y detención

Es así que los efectivos procedieron a la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad en la zona donde se produjo el hecho.

La tarea de investigación fue positiva, ya que se pudo identificar al ladrón y hacer un seguimiento de sus pasos.

Lo robado fue escondido en un un baldío ubicado por calle Sarmiento y Pasaje Roca, donde los efectivos recuperaron en teléfono celular marca Xiaomi, modelo Redmi 14, una cartera marca Muaa, una billetera y varias



documentaciones personales.

Por otro lado, se procedió a la detención de un hombre de 48 años, identificado como Joselo, quien fue apuntado como el autor del robo.

El demorado y lo recuperado fueron trasladados a la dependencia mencionada, donde se realizaron las diligencias de rigor.