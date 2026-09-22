Investigan a una red criminal por adulteración de vehículos en Corrientes

En Santo Tomé, la Policía sigue las pistas de una organización criminal dedicada a fraguar documentaciones y adulterar numeración de chasis y motor de vehículos, cuya procedencia sería delictiva.



Todo inició a finales de agosto, donde secuestraron una motocicleta con la numeración del chasis adulterada, en un operativo que llevaron a cabo policías de la Planta de Verificación Vehicular de la Unidad Regional V, bajo directivas de la Fiscalía en turno.



Despues, el Ministerio Público dispuso que se avance con un segundo procedimiento que concluyó con la incautación de una otra motocicleta la cual poseía las documentaciones fraguadas, la que también quedó atada al primer proceso judicial.





En tanto, que este lunes allanaron un domicilio ubicado en el Barrio 28 Viviendas de Santo Tomé, donde trabajó personal de la Comisaría de Distrito Primera y GTO, en colaboración con la Unidad Fiscal interviniente, en el marco del mismo proceso legal.

Allanamiento





Procedieron al secuestro de un automóvil Fiat 147, y tres motocicletas dos Honda Wave y una Corven Energy, todos de procedencia dudosa y algunos con numeración de chasis adulterado y otros con papeles truchados, según confirmaron fuentes del caso.



Pudo saberse que la justicia sigue los pasos de una red criminal que opera en la zona con la falsificación de documentos públicos, así como alteraciones de chasis. Independientemente, algunos poseedores de estos bienes se sumaron con denuncias ante Fiscalía, por estafas, al verse perjudicados en compras de buena fe.





Con el correr de las horas, podrían disponerse las imputaciones de los responsables de las maniobras fradulentas que vienen operando en la ciudad de la costa del Río Uruguay