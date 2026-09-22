A punta de cuchillo robó el teléfono a un joven con discapacidad en Corrientes

Una rápida intervención policial permitió la captura de un delincuente que a punta de cuchillo, robó el teléfono a un joven con discapacidad, el cual habría intentado resistir al ataque.



El violento hecho delictivo terminó con la detención del autor del robo ocurrido en el barrio Loma Linda de la Ciudad de Corrientes por calle Castelli al 2800, donde un joven que tendría hemiplejia, resultó víctima de la sustracción de su teléfono celular, un Samsung A06.



De acuerdo con las fuentes del caso, el asaltante abordó a la víctima empleando violencia y portando un arma blanca para concretar el robo, dándose inmediatamente a la fuga por las calles del barrio.





La alerta ingresó rápidamente al sistema policial, lo que motivó la intervención por razones de urgencia del móvil C-894, el cual se encontraba realizando recorridas de prevención en las inmediaciones.



Al llegar al lugar, los efectivos avistaron a un grupo de personas y, tras ingresar a un pasillo interno del vecindario, lograron localizar y aprehender al sospechoso, cuyas características físicas y de vestimenta coincidían de manera exacta con las aportadas por la víctima.



Poco después, se sumó al procedimiento el móvil C-510, para tomar formal conocimiento de las actuaciones.



Asimismo, el móvil C-342, se hizo presente en el sitio y procedió al traslado del detenido hacia la dependencia policial correspondiente para realizar los trámites de rigor.





Las autoridades confirmaron que el teléfono celular robado fue recuperado en su totalidad durante el operativo de captura y el caso quedó en manos del fiscal de turno, el Dr. Gustavo Roubineau, titular de la Unidad Fiscal de Investigación Concreta (Ufic) N° 6 de Capital.



Tras ser notificado sobre los pormenores del procedimiento policial, el representante del Ministerio Público Fiscal dispuso que se inicien de manera formal las actuaciones contra el implicado bajo la carátula de "Supuesto Robo con Escalamiento, Agravado por el Uso de Arma Blanca", ratificando la condición de aprehendido del acusado.