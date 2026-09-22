Corrientes: motociclista violaba una perimetral y era un "sujeto peligroso"

En un control vehicular de rutina sobre la Ruta Provincial 5, demoraron a un hombre que se movilizaba en una motocicleta, tras lo cual se comprobó que era considerado de alta peligrosidad por la Justicia.



Ocurrió en el kilómetro 22 del corredor vial, donde efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Vial (U.E.S.V.) de Ensenada Grande pertenecientes a la Unidad Regional I, demoraron la marcha de una Motomel Blitz 110 de color azul.



Tras requerir que se coloque a un costado de la calzada el motociclista, identificado como Eduardo I. G. comenzó a manifestar un marcado nerviosismo frente a los uniformados. Su actitud evasiva alertó a la Policía que procedió a consultar sus datos filiatorios con la base orientativa policial prontuarial y el sistema informático arrojó alertas inmediatas.



Figuraban antecedentes judiciales bajo la etiqueta de "sujeto peligroso", además de registrar una medida cautelar activa con orden de inmediata detención, según detallaron.



El sospechoso arrastraba una prohibición de acercamiento vigente para resguardar a un ciudadano identificado como Ricardo R. C. domiciliado en la localidad de San Cosme.



De inmediato se procedió a la demora del conductor y al secuestro preventivo de la motocicleta que quedó a disposición de la Fiscalía en turno.