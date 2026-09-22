Las redes sociales le permitieron recuperar su moto robada en Corrientes

Una historia con un final inesperado se registró en la ciudad de Corrientes, donde un vecino logró recuperar su motocicleta robada gracias a un posteo en las redes sociales, a pesar de que nunca había llegado a radicar la denuncia ante las autoridades policiales.



El hecho comenzó a destrabarse cuando Rubén Adrián V., de 46 años y domiciliado en el Barrio Santa Margarita, se presentó espontáneamente en la Comisaría Novena Urbana, donde explicó que, mientras navegaba por Facebook, observó una publicación donde se informaba el secuestro de un vehículo.



En las fotos del posteo se distinguía claramente el cartel identificatorio de dicha seccional y un rodado idéntico al suyo: una Honda Wave de 110 cc, la cual le había sido sustraída en horas de la madrugada del pasado viernes 18 de septiembre de 2026 del interior de su propio domicilio particular.



Al reconocer las características de la moto, el damnificado decidió acercarse a la dependencia con la documentación pertinente para verificar si era de su propiedad y en la comisaría, el personal policial procedió a cotejar los papeles presentados con los dígitos alfanuméricos del motor y del chasis del vehículo recuperado, confirmando que existía una coincidencia total.



La sorpresa de los efectivos llegó cuando le consultaron al propietario por el número de sumario de la denuncia del robo y confesó que no había realizado ninguna presentación judicial debido a que, desde el momento en que descubrió el ilícito, prefirió abocarse a realizar averiguaciones de forma particular en la zona para intentar dar con el paradero de la moto y con los posibles autores del hecho.



Tras comprobarse de manera fehaciente la titularidad del rodado y labrarse las actas de rigor, las autoridades judiciales y policiales dispusieron la entrega definitiva de la motocicleta a su legítimo dueño, quien se retiró de la seccional con su vehículo recuperado.