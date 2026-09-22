Corrientes: la Justicia le donó a una fundación mercadería secuestrada por contrabando

La Justicia Federal de Corrientes autorizó la donación a la Fundación Conin de mercadería secuestrada en una causa por contrabando. La medida se concretó en el marco de una suspensión del proceso a prueba y fue homologada por el juez Juan Carlos Vallejos, con la intervención de los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel.

De esta manera, el acuerdo fue impulsado por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Corrientes. Además, en la audiencia también se resolvió que las personas imputadas deberán realizar una reparación económica de $800.000 pesos a favor de la Fundación para Promoción Humana Sacerdote Jesuita Ignacio Villar.

El secuestro en Ruta 12

El procedimiento que originó la causa ocurrió el 26 de mayo, durante un control vehicular del Escuadrón 47 de Ituzaingó en el kilómetro 1274 de la Ruta Nacional 12. Ahí se detuvo para una verificación a un Chevrolet Prisma en el que viajaban un hombre y una mujer.

El auto provenía de la ciudad paraguaya de Encarnación y se dirigía a la localidad de Concepción del Bermejo, en la provincia del Chaco.

Durante el procedimiento, los efectivos advirtieron que en el asiento trasero del auto había una gran cantidad de mercadería. Luego, cuando les pidieron los papeles, los ocupantes confirmaron que no contaban con la documentación que acreditara el ingreso legal de la mercadería.

Tras obtener una orden judicial de requisa, se incautaron 161 pares de zapatillas, 57 sweaters, 22 conjuntos deportivos y distintos artículos de indumentaria y uso doméstico. Según el informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), el valor de plaza de la mercadería era de $7.087.982,85.