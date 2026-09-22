Corrientes: policías salvaron a una bebé de un año con maniobras de RCP

La Policía de Corrientes intervino para salvar a una bebé de un año que se encontraba desmayada al tener problemas para respirar. El hecho ocurrió ayer a las 19 cuando efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº4 fueron interceptados por una moto entre las avenidas Tacuarí y Cartagena.

En la moto circulaban un hombre y una mujer, quienes pidieron ayuda ya que la bebé estaba desmayada y no respondía. De inmediato, los policías comenzaron el traslado hasta el Hospital Pediátrico Juan Pablo II y, durante el trayecto, realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Al llegar al centro de salud, los médicos continuaron con la atención y lograron que la bebé reaccionara.

Finalmente, luego de que la menor recuperara sus sus signos vitales, quedó en observación en el servicio de emergencias del Hospital Pediátrico.