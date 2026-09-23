Caza furtiva en Corrientes: allanan dos casas y rescatan a un ciervo en cautiverio

La Policía de Corrientes informó que realizado allanamientos en la localidad de Sauce, donde secuestraron elementos vinculados a la caza furtiva y rescataron una cría de ciervo que se encontraba en cautiverio.

Allanamientos y secuestro de elementos de cacería

Agentes rurales realizaron allanamientos en dos domicilios de Sauce, ordenados por la Fiscalía de Curuzú Cuatiá en el marco de una investigación por caza ilegal.

En los procedimientos secuestraron cuchillos, municiones, miras telescópicas, largavistas, mochilas con ropa de campo y equipos de comunicación.

Además, se recuperaron teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a una pericia digital.

Durante las inspecciones, rescataron a una cría de ciervo que permanecía en cautiverio y quedó a resguardo bajo la figura de depositario judicial.

Tambien, se continúan con las actuaciones legales para determinar las responsabilidades penales de los ocupantes de las viviendas.