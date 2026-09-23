Corrientes: hallaron tres artefactos explosivos en una casa

La Policía de Corrientes informó que este miércoles halló tres dispositivos explosivos en un domicilio de la localidad de La Cruz. Ante la emergencia tuvo que intervenir personal de los Bomberos Voluntarios y la Brigada de Explosivos.

El procedimiento ocurrió en la madrugada de este miércoles, cuando una llamada alertó a la Policía sobre tres objetos metálicos, similares a granadas de mano.

Hallazgo y primer despliegue de seguridad

Efectivos se apersonaron en inmediaciones de calles Misiones y José Luis Garay, donde se produjo el hallazgo de las piezas denunciadas.

Ante la peligrosidad que representaban estos elementos, se solicitó la presencia de personal especializado, que aplicó el protocolo de seguridad correspondiente para retirar las piezas.

Traslado y tratamiento adecuado

La Brigada de Explosivos trabajó en conjunto con los Bomberos, quienes fueron los encargados de gestionar la extracción y traslado de los elementos, los cuales fueron depositados en un lugar seguro de la comisaría local.

Actualmente, la Fiscalía a cargo del caso evalúa las acciones a seguir, entre las cuales se barajan la desactivación técnica o la detonación controlada.