Corrientes: siguieron el rastro de las huellas y frustraron el robo de ganado en un campo

Un rápido operativo de la Policía Rural de Caá Catí, frustró el robo de ganado en el establecimiento "Doña Beatriz" en el paraje Los Vences, departamento General Paz. El hecho comenzó cuando el capataz del campo advirtió rastros de arreo recientes y sospechó un faltante de hacienda.





Gracias a su aviso inmediato, una comisión policial inició un rastrillaje que permitió recuperar y restituir dos vacunos que los cuatreros ya habían preparado para llevarse.





Cabe señalar que los efectivos siguieron de cerca las huellas en el suelo que quedaron del traslado, hasta que lograron localizar a los dos animales buscados, que se encontraban desorientados en un potrero interno del mismo establecimiento.





Al revisarlos de cerca, confirmaron que los vacunos presentaban indicios claros de haber sido lazados por los cuatreros.Durante el procedimiento de inspección perimetral, el personal policial detectó además varios cortes en los alambrados, la vía que los asaltantes pretendían utilizar para retirar el ganado hacia el exterior.





Tras reparar los daños en la infraestructura, advirtieron que continuarán con los patrullajes la zona de manera preventiva hasta descartar por completo el faltante de más cabezas de ganado. El propietario del campo ya recuperó la totalidad de su hacienda.