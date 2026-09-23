Joven murió electrocutado en Corrientes: buscaba cañas para un trabajo escolar

Una tragedia conmociona a la localidad de Saladas, donde un joven de 23 años murió electrocutado este miércoles al mediodía tras recibir una violenta descarga eléctrica mientras intentaba cortar cañas tacuaras junto a su novia.





El trágico accidente ocurrió alrededor de las 13:30 en la zona de la Primera Sección Lomas, en las cercanías del Circuito Carumbé, indicaron fuentes policiales.





La víctima fue identificada como Ezequiel Romero y según las primeras precisiones del caso, el joven había ido hasta el lugar en motocicleta acompañado por su pareja, una adolescente de 17 años, con el objetivo de recolectar materiales para una actividad del colegio.





Al comenzar a cortar una de las plantas, la caña rozó un cable de media tensión, lo que desató una descarga fatal, según determinaron.





Los gritos de auxilio de la menor alertaron de inmediato a los vecinos del barrio, quienes se acercaron a toda velocidad para intentar reanimarlo, sin embargo, el impacto de la corriente fue de tal magnitud que Romero falleció prácticamente en el acto, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada para salvarlo, decribieron.





En la escena trabajaron efectivos de la Policía de Corrientes, peritos forenses, médicos del hospital local y operarios de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), quienes debieron cortar el suministro para asegurar el área.



La causa quedó en manos del fiscal Osvaldo Ojeda, quien ordenó una serie de peritajes clave.