Corrientes: a punta de cuchillo un joven robó la bicicleta a una mujer

Un violento asalto callejero terminó con el delincuente tras las rejas gracias al rápido aviso de un vecino y una celérica intervención del personal policial de la Comisaría Octava Urbana.



Un joven fue detenido tras amenazar con un arma blanca a una mujer para robarle su bicicleta, tras lo cual el sospechoso intentó ocultarse en los pasillos de un asentamiento, pero fue descubierto por la policía a los pocos minutos de cometer el hecho.



El episodio comenzó este miércoles alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando el Sistema Integral de Seguridad 911, alertó a las patrullas sobre un robo en la intersección de las calles Wenceslao Domínguez y Cartagena, donde acudió de inmediato el móvil C-808. Los efectivos se entrevistaron con la damnificada, identificada como Ruth Pamela V. (37) quien relató con precisiones que un hombre armado con un cuchillo la había abordado de forma violenta, exigiéndole la entrega de su bicicleta, una Fire Bird rodado 29.



Tras lograr su cometido, el asaltante escapó a pie perdiéndose entre los pasillos internos de la zona, en tanto que un transeúnte, hizo señas a los uniformados y les advirtió que acababa de ver a un sospechoso ingresar a pie con una bicicleta idéntica hacia el interior de un pasillo cercano. Al adentrarse en el lugar, localizaron al buscado.



Procedieron de inmediato a la aprehensión y al secuestro del arma blanca utilizada durante el asalto, y de la bicicleta, trasladando todo a la comisaría jurisdiccional, donde la víctima posteriormente radicó la denuncia penal.



El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFIC) N° 6, liderada por el Dr. Gustavo Roubineau que ordenpo actuaciones bajo la imputación formal de "supuesta tentativa de robo con arma blanca".