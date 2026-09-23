Allanaron una casa en Corrientes y secuestraron envoltorios de marihuana

Un operativo policial desplegado en Mercedes derivó en el hallazgo de un centro de acopio de estupefacientes, detectado en una vivienda mediante una orden judicial ejecutada por efectivos de la Comisaría Segunda.



Lograron desbaratar una presunta boca de expendio de drogas al secuestrar dos bolsas repletas de una sustancia vegetal compatible con la marihuana y elementos típicos utilizados para el armado de los denominados "porros".





El procedimiento se ejecutó en una casa ubicada sobre la calle Falucho al 2100, en el marco de una investigación previa que permitió hallar una bolsa de grandes dimensiones que contenía la sustancia de origen vegetal y, a los pocos metros, un segundo envoltorio con características idénticas.



Junto a los cargamentos, la policía secuestró una caja de fósforos que ocultaba en su interior varios bloques de papel fino para armar cigarrillos caseros, un indicio clave que complica la situación de los moradores.



Todo el material incautado bajo actas, quedando a disposición del Juzgado y la Fiscalía de turno, iniciándose de oficio una causa formal por supuesta infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.