Allanaron una concesionaria en Chaco y secuestraron 75 kilos de marihuana

Una investigación iniciada a partir de tareas relacionadas con la presunta comercialización y tráfico de estupefacientes perimitió el secuestro de 75,800 kilogramos en una concesionaria de autos, de la ciudad de Resistencia Chaco.



Este miércoles a la mañana, efectivos de la División Microtráfico, unidades de la Dirección Consumos Problemáticos junto con personal del Departamento C.O.E , concretaron el allanamiento en el local comercial ubicado en inmediaciones de avenida Lavalle y calle Los Inmigrantes.



Durante la inspección del inmueble, un can detector de narcóticos marcó un sector del living, donde se encontraba un “sillón de color verde”. Ante esta señal, los agentes profundizaron la búsqueda y hallaron varios paquetes embalados en su interior.





En total, fueron encontrados 70 paquetes, cuyo contenido fue sometido a las pruebas de campo correspondientes. El resultado permitió establecer que se trataba de marihuana, con un peso total de 75,800 kilogramos.





Además, durante el procedimiento fueron secuestrados teléfonos celulares y anotaciones, considerados de interés para la investigación.



La totalidad del material secuestrado quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente. Asimismo, uno de los propietarios del comercio fue demorado y notificado de las actuaciones por una presunta infracción a la Ley N° 23.737, quedando a disposición de la Justicia.