Corrientes: tras una investigación recuperan una motocicleta robada en Buenos AIres

La Policía de Corrientes informó que el martes recuperó dos motocicletas en la localidad de Mercedes, de las cuales una tenía pedido de captura radicado en la provincia de Buenos Aires.

El operativo fue realizado por efectivos de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Comisaría Primera de Mercedes, durante la tarde del martes en el marco de una investigación, que además terminó con la detención de un hombre.

Hallazgo y secuestro

La Fiscalía de turno fue la encargada de coordinar las tareas investigativas que permitieron el hallazgo de una motocicleta Honda Wave de 110cc, sobre calle Sargento Cabral de la mencionada localidad.

La localización del rodado se logró luego de que se denunciara su sustracción en la zona.

Además, se detuvo a un hombre mayor de edad vinculado con el hecho. Pero en el mismo predio se halló otro vehículo, una motocicleta marca Honda Tornado de 250cc.

Al cotejar los datos de chasis y motor en la base de datos, se confirmó que el último ciclomotor tenía un pedido de secuestro activo emitido por la Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Tanto el detenido como los dos rodados fueron trasladados a la mencionada dependencia para continuar con las diligencias de rigor.