Corrientes: secuestraron 60 animales y demoraron a dos hombres por abigeato en Alvear

La Policía de Corrientes secuestró 60 animales durante dos allanamientos realizados en Alvear, en el marco de una investigación por supuesto abigeato. Como resultado de los procedimientos, dos hombres mayores de edad fueron demorados y quedaron a disposición de la fiscalía.

La investigación comenzó luego de un procedimiento en el paraje Santa Rosa, donde se había secuestrado preventivamente un freezer con cortes de carnes. Fue así que, a partir de las tareas realizadas, la Justicia autorizó allanamientos para registrar dos domicilios sospechosos.

Investigación y ganado secuestrado

Durante los operativos, los policías encontraron 60 animales con irregularidades en sus marcas y señales. También secuestraron elementos utilizados para tareas rurales y de faena, entre ellos aperos, cuchillos y una sierra carnicera de mano.

Tras las pericias veterinarias y la verificación de la documentación, se estableció que dos animales pertenecían a un damnificado y otros 44 a familiares de uno de los involucrados. Todos fueron restituidos a sus propietarios.

Los 14 animales restantes continuarán secuestrados y a disposición de la fiscalía hasta determinar su procedencia.