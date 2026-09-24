Hallaron un cargamento ilegal valuado en $420 millones en un predio ribereño en Corrientes

Un megaoperativo contra el contrabando de importación terminó con el secuestro de un millonario cargamento de bebidas alcohólicas de primera línea en Monte Caseros, tras allanar un galpón a orillas del Río Uruguay



Todo inició cuando los efectivos de la Prefectura Naval Argentina interceptaron un camión cargado de cajas de whisky, licores y espumantes importados que no contaban con el aval aduanero correspondiente. El valor total de la mercadería secuestrada asciende a $420 millones de pesos, según se estableció posteriormente.





El operativo fue en respuesta a tareas investigativas y de patrullaje coordinadas por el personal de la Prefectura Monte Caseros, quienes visualizaron movimientos sospechosos en una zona rural costera: una serie de bultos estaban siendo descargados con rapidez desde la orilla con el objetivo de ser trasladados hacia un galpón privado y acopiados en un camión de gran porte.



Ante la flagrancia del presunto delito, se dio rápida intervención a la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, que solicitó de urgencia una orden de allanamiento y requisa.





El procedimiento judicial se llevó adelante sobre el galpón rural lindante al Río Uruguay y si bien dentro del establecimiento no se hallaron elementos de interés para la causa, la sorpresa llegó al revisar el vehículo que se encontraba en el lugar.



En una requisa al rodado -un camión marca Ford- detectaron la imponente carga oculta, compuesta en su totalidad por bebidas extranjeras de alto valor comercial en el mercado nacional.



Entre las cajas incautadas se detallaron: whiskies, variedades de Johnnie Walker (Red Label, Double Black, Green Label y el exclusivo Blue Label), además de botellas de Jack Daniel's Apple y licores.



En tal sentido mencionaron reconocidas marcas internacionales como Sheridan's, Jägermeister y Amarula espumantes y decenas de cajas de la firma Chandon.



Por disposición del magistrado a cargo del Juzgado Federal de Paso de los Libres, se inició una instrucción sumarial judicial por infracción a la Ley N° 22.415 (Código Aduanero).



Los dos hombres mayores de edad involucrados en el traslado y acopio quedaron supeditados formalmente a la evolución de la causa y recuperaron la libertad.



Por su parte, tanto el camión Ford como los teléfonos celulares de los sospechosos permanecen secuestrados en la sede de la Prefectura local para ser sometidos a peritajes. En tanto, la millonaria carga de bebidas premium fue trasladada y puesta a disposición de la Aduana de Paso de los Libres.