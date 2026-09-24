Corrientes: cayó una banda delictiva por el robo de caballos y con motopartes

La Policía Rural y Ecológica detuvo a un sospechoso tras la denuncia del robo de un equino y otros tres cómplices intentaron escapar por los techos y terminaron demorados tras un allanamiento concretado este jueves en un barrio de la Capital correntina.





La investigación por el robo de un caballo derivó en el desmantelamiento de un aguantadero de cuatreros con el secuestro de animales, carros y motopartes de dudosa procedencia. La pesquisa avanzó bajo las directivas del fiscal Dr. Ángel Eugenio Machado, de la Ufic N° 5, quien logró reunir los elementos probatorios suficientes para que el Juzgado de Garantías emitiera la orden de allanamiento en el barrio Doctor Montaña.



Al ingresar al domicilio señalado detuvieron a Luis Nicolás P., sindicado como el principal sospechoso del hecho.

En el mismo predio se incautó una motocicleta que, según los datos de la causa, habría sido utilizada para cometer el ilícito.



La calma del operativo se alteró cuando otros tres jóvenes que se encontraban en la vivienda intentaron escapar corriendo hacia las propiedades linderas al advertir la llegada de los patrulleros.

Los sospechosos fueron identificados como Joaquín Emanuel M., Facundo Andrés G. y Leonel Alexander B., quienes fueron demorados de inmediato.



Además de prendas de vestir clave para la causa y un carro de tracción a sangre, la Policía secuestró dos caballos cuya propiedad y documentación no pudo ser acreditada por los ocupantes del lugar. También detectaron una gran cantidad de motopartes, por lo que los investigadores sospechan que el lugar funcionaba en paralelo como un taller clandestino para el desguace de vehículos robados en la Capital provincial.