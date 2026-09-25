Un camión se hundió sobre un puente en Corrientes y causó gran susto

Un camión, cargado con estiércol se hundió y quedó atascado en un antiguo puente sobre el arroyo Batel en el paraje Cerrito de la localidad de Yatay Tí Calle, en la Ruta Provincial 38, lo cual generó gran susto e incertudumbre.



Sucedió el jueves a la tarde, cuando el vehículo intentaba atravesar el camino sinuoso cuando de pronto cedieron las maderas, ante el gran peso de la unidad lo cual provocó el hundimiento de las ruedas traseras lo que a su vez generó un peligroso temblor en toda la estructura.



Según fuentes del caso, el puente queda a pocos metros de la Ruta Nacional 12 y por fortuna nadie resultó lesionado. Fueron asistidos por personal del municipio local, según confirmó el propio intendente de Yatay Ti Calle, Javier Sandoval.



En consecuencia lograron retirarlo del lugar y las autoridades recomendaron circular con precaución por el sector mientras se realizan las tareas de reparación, correspondientes



Además, se colocaron señalizaciones preventivas para advertir a los conductores y se dio aviso a Vialidad Provincial.